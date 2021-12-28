قصف إسرائيلي يستهدف مرفأ اللاذقية السورية

استهدف قصف جوي إسرائيلي فجر الثلاثاء، ساحة الحاويات في مرفأ اللاذقية غربي سوريا، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي السوري، في ثاني استهداف من نوعه للمرفق الحيوي خلال شهر واحد.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع لجيش النظام السوري وخصوصاً أهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني. وقد استهدفت ميناء اللاذقية للمرة الأولى في السابع من كانون الأول/ديسمبر الحالي.

ونقلت وكالة الأنباء (سانا) عن مصدر عسكري قوله إنّه "حوالي الساعة 03,21 من فجر اليوم (01:23 ت غ) نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية مستهدفاً ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية".

وأشار المصدر إلى أنّ القصف أدّى إلى حدوث "أضرار مادية كبيرة" واندلاع حرائق يتم العمل على إخمادها.

وأظهرت صور نشرتها "سانا" عناصر من فرق الإطفاء يحاولون اخماد حريق اندلع في احدى الحاويات.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من اسرائيل حول القصف.

ولم يُبين المصدر العسكري ما تم استهدافه تحديداً في ساحة الحاويات.

وكانت الضربة الإسرائيلية السابقة في الميناء في السابع من الشهر الحالي استهدفت شحنة أسلحة إيرانية مخزّنة في ساحة الحاويات، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في حينه.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.