الحكومة الليبية تعقد أول اجتماع لها بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية

ترأس عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية، أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وفق خطة ترعاها الأمم المتحدة.

وقال الناطق باسم الحكومة، محمد حمودة، الخميس، إن "اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة السيد عبد الحميد الدبيبة، انطلق بحضور كل من النائب رمضان أبو جناح، والسادة الوزراء".

والإثنين، اقترح مجلس النواب تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة 6 أشهر، وإطلاق حوار موسع بين مختلف الأطراف في البلاد.

وتعذر إجراء الانتخابات في موعدها جراء خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، لاسيما بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في هذا الاستحقاق.

ويأتي اجتماع الحكومة وسط جدل حول مصيرها بعد تأجيل الانتخابات، إذ يدفع بعض أعضاء مجلس النواب باتجاه تشكيل حكومة جديدة.

لكن هذا التوجه لا يلقى قبولا لدى عدد كبير من النواب؛ لمخالفته اتفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية بـ18 شهرا تبدأ من تاريخ أداء اليمين القانونية.

وأدت الحكومة، في 15 مارس/آذار الماضي، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق)، لقيادة البلاد، ضمن سلطة انتقالية منتخبة، حتى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات المرتقبة في إنهاء سنوات من الصراع المسلح، جراء منازعة مليشيا الانقلابي، خليفة حفتر، للحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.