الملك سلمان يفتتح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى

قال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إن "إيران دولة جارة نأمل في تغيير سياساتها". وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)،

جاء ذلك لدى افتتاحه عبر الاتصال المرئي أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور ولي العهد محمد بن سلمان.

وفي كلمة له، قال رئيس مجلس الشوري، عبد الله بن محمد آل الشيخ، في كلمة إن ما صدر عن المجلس من قرارات خلال السنة الأولى من دورته الثامنة 249 قرارا، وارتفع عدد لجان المجلس إلى 15، دون تفاصيل أكثر.

فيما ألقى العاهل السعودي كلمة قصيرة، قائلا: "باركنا إطلاق ولي العهد للعديد من المشاريع، ذات الرؤية المستقبلية، التي تدعم أنظمتها الاستدامة والازدهار والابتكار وقيادة الأعمال، مما يوفر فرص العمل ويحقق عوائد ضخمةً للناتج المحلي".

وأكد أن "مكانة المملكة العالمية ترجع لمكانتها العربية والإسلامية، ولأدوارها المحورية في السياسة الدولية، والتزامها بالمواثيق نحو إحلال الأمن والسلام والاستقرار والازدهار"، وفق "واس"

وختاما، قال العاهل السعودي: "أشكر المواطنين والمقيمين والعاملين في مواجهة جائحة كورونا، والشكر موصول لأبنائي الجنود البواسل في جميع القطاعات، وفي الحدّ الجنوبي (المتاخمة لليمن التي تشهد مواجهات مع الحوثين)".

وفي وقت لاحق، نقلت "واس"، نص الكلمة الموزعة للملك سلمان على أعضاء المجلس، وتتضمن "مواقف المملكة الداخلية والخارجية سياسياً وإدارياً واقتصادياً".

وسياسيا، أكد الملك سلمان ضرورة تسريع إجراءات التكامل الخليجي، مؤكدا أن "القضية الفلسطينية تأتي على رأس أولويات سياسة المملكة الخارجية".

وقال إن "إيران دولة جارة للمملكة، نأمل في أن تغير من سياستها وسلوكها السلبي في المنطقة، وأن تتجه نحو الحوار والتعاون".

وفي نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن "محادثات بلاده مع إيران المقاطعة العلاقات معها منذ 2016، ستستمر، ومن المتوقع إجراء جولة إضافية من المفاوضات قريبا"، وذلك بعد نحو شهر من كشفه عن عقد جولة رابعة من المفاوضات المباشرة في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأشار الملك سلمان في كلمته إلى سياسة النظام الإيراني "المزعزعة للأمن والاستقرار بالمنطقة، ودعمها لمليشيا الحوثي باليمن، وهي اتهامات عادة ما تنفيها طهران.

وأكد أن "السعودية حريصة على (..) دفع الأطراف اليمينة كافة للقبول بالحلول السياسية؛ لإعادة الاستقرار إلى اليمن ودرء التهديد عن المملكة والمنطقة".

وأضاف: "ما زالت المملكة تدعو الحوثيين إلى أن يحتكموا لصوت العقل، وتقديم مصالح الشعب اليمني الكريم على سواها".

وعن بيروت التي تشهد أزمة دبلوماسية وتجارية مع الرياض، أضاف الملك سلمان: "تقف المملكة إلى جانب الشعب اللبناني وتحث جميع القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها، والعمل على تحقيق ما يتطلع إليه (..)، وإيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل الدولة".

ومجلس الشورى في السعودية يماثل البرلمان في الدول الأخرى، ويعين من الملك وقراراته ليست نهائية وتحتاج موافقة الملك، وتم إعادة تشكيله برئاسة عبد الله آل الشيخ و150 عضوا لمدة 4 سنوات بقرار ملكي في 18 أكتوبر/ تشرين أول 2020.