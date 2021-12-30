سي أن أن: وزيرا خارجية السعودية وإسرائيل شاركا في لقاء افتراضي استضافته واشنطن

قالت شبكة سي أن أن الأمريكية، الخميس، إن وزيري الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والإسرائيلي يائير لابيد، شاركا قبل أسبوع، في لقاء افتراضي استضافته وزارة الخارجية الأمريكية، حول متحور "أوميكرون".

وذكرت الشبكة أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، استضاف الأسبوع الماضي، اجتماعا افتراضيا عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" مع وزراء خارجية عدد من الدول حول متحور "أوميكرون"، وشمل اللقاء وزراء من المملكة العربية السعودية وإسرائيل، ودول أخرى.

ولم تُصدر السعودية أي تصريح علني بشأن اللقاء.

لكنّ CNN نقلت عن مسؤول سعودي، لم تكشف هويته، قوله، إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان شارك في الاجتماع الافتراضي مع بلينكن وآخرين.

وفي ذات السياق، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان كانت قد نشرته في 22 ديسمبر / كانون الأول، اطلعت عليه الأناضول، نبأ مشاركة الوزير لابيد في لقاء وزراء الخارجية الافتراضي حول أوميكرون.

لكنّ البيان، لم يشر إلى مشاركة وزير الخارجية السعودي في اللقاء.

ولا تقيم الرياض، علاقات مع تل أبيب، وتشترط التوصل لاتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لتطبيع العلاقات معها.