وزارة البيئة الإسرائيلية تمنع تنفيذ اتفاق نفطي مع الإمارات

قالت وزيرة البيئة الإسرائيلي يوم الخميس إنها عطلت اتفاق نفط سري كان من شأنه أن يحول مقصد غوص شهير إلى نقطة مرور للنفط الإماراتي المتجه إلى الأسواق الغربية.

أوضحت تمار زاندبرغ لإذاعة الجيش الإسرائيلي إنها أوقفت الاتفاقية بعد قرار وزارة العدل بأن مكتبها لديه السلطة للحد من أنشطة الشركة المملوكة للحكومة الإسرائيلية الموقعة على الصفقة.

وتابعت أن "الصفقة موجودة على الورق لكن لا سبيل لتحقيقها. لن يجلبوا المزيد من الناقلات أكثر مما يسمح به التصريح الحالي. أي لا يمكن تحقيق الاتفاقية".

كانت الصفقة السرية ستزيد بشكل كبير من عدد ناقلات النفط التي ترسو وتفرغ حمولتها في مدينة إيلات الإسرائيلية. تم التوصل للصفقة العام الماضي بين شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية، المملوكة للحكومة الإسرائيلية، وشركة "ميد ريد لاند بريدج" الاسرائيلية- الاماراتية المشتركة، في أعقاب الاتفاقية التاريخية التي أقامت علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل والإمارات.

قال مسؤولون كبار في حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو -بما في ذلك وزراء الطاقة والخارجية والبيئة السابقون- إنهم لم يعرفوا عن الصفقة حتى الإعلان عنها العام الماضي بعد توقيع الاتفاقات في البيت الأبيض.

تم الترحيب في البداية بالخطوة التي يمكن أن تعزز العلاقات الدبلوماسية الناشئة وتعزز طموحات إسرائيل في مجال الطاقة، وأمرت الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي أدت اليمين في هذا العام بإجراء مراجعة. جاء ذلك في أعقاب احتجاجات من جماعات حماية البيئة، التي حذرت من أن زيادة حركة ناقلات النفط ستهدد الشعاب المرجانية في خليج إيلات. أثار القرار غضب المستثمرين وخاطر بحدوث خلاف دبلوماسي مع حلفاء إسرائيل في الخليج.

خلال المراجعة، جمدت وزارة حماية البيئة التوسع المخطط للشركة في عملياتها، مما حد من عدد الناقلات المسموح بدخولها إلى خليج إيلات وعرقلة الصفقة بشكل فعال.

كانت جماعات البيئة الإسرائيلية قد طلبت من المحكمة العليا في البلاد إلغاء الاتفاقية ووقف شحنات النفط، مستشهدة بسجل السلامة المشكوك فيه للشركة والمخاطر التي يمثلها وقوف الناقلات العملاقة بجانب النظم البيئية المرجانية الهشة في إيلات. وسحبت الجماعات الدعوى القضائية في وقت سابق من هذا الشهر بعد قرار وزارة العدل بالانحياز إلى جانب وزارة حماية البيئة.

تأسست شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية، المملوكة للحكومة الإسرائيلية، في الستينيات من القرن الماضي لجلب النفط الإيراني إلى إسرائيل عندما كانت بين البلدين علاقات ودية. عمليات الشركة تكتنفها السرية لأسباب أمنية ظاهريا.