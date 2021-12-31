البحرين تعين سفيراً فوق العادة في دمشق

قامت البحرين، الخميس، بتعيين أول سفير لها لدى دمشق منذ عام 2012.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، بأن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أصدر مرسوما بتعيين السفير وحيد مبارك سيار رئيسًا لبعثة المملكة الدبلوماسية بسوريا بلقب "سفير فوق العادة مفوّض".

وكانت البحرين وسلطنة عمان قد خفضت مستوى تمثيلها الدبلوماسي في دمشق، فيما قطعت السعودية وقطر والإمارات والكويت علاقاتها مع النظام السوري بداية العام 2012، احتجاجا على استخدام قوات النظام القوة في قمع الاحتجاجات عام 2011.

وأعادت السفارة الإماراتية، في 27 ديسمبر/كانون الأول 2018، فتح أبوابها في دمشق، بتمثيل قائم بالأعمال، فيما أعلنت سلطنة عمان في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، إعادة سفيرها إلى سوريا.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، زار وزير خارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان العاصمة السورية حيث اجتمع مع رئيس النظام بشار الأسد.

ومنذ يوليو/تموز الماضي، تسارعت خطوات التطبيع العربي مع النظام السوري، لا سيما من الأردن والإمارات ومصر، متمثلة في لقاءات متبادلة، واتفاقات وتفاهمات اقتصادية.