الجبهة التركمانية العراقية متفائلة بتشكيل حكومة عراقية شاملة لجميع المكونات

أعرب رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن طوران، عن تفاؤل التركمان حول تشكيل حكومة جديدة في العراق شاملة لجميع المكونات.

وفي تصريحات للأناضول، الجمعة، أكد طوران أنه من المهم مشاركة جميع الأطراف في الحكومة.

وأوضح أن التركمان متفائلون بشأن المشاركة في الحكومة التي ستتشكل بعد تصديق المحكمة الاتحادية على نتائج انتخابات 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتابع: "عقدنا باسم قائمة تركمان العراق الموحد اجتماعات مهمة في بغداد مع جميع الأطراف السياسية تقريبا للمشاركة بشكل فاعل في عملية تشكيل الحكومة".

وأردف: "أبلغنا رؤساء التحالف أننا نريد رؤية حكومة تضم جميع الأطراف، وفي مقدمتها التركمان، وأكدنا أن أي حكومة دون التركمان ستكون ناقصة".

وذكر أنه جرى خلال الاجتماعات إبلاغ جميع الأطراف أن قوات الحكومة الاتحادية يجب أن تستمر في ضمان أمن كركوك والمناطق التي يعيش فيها التركمان بكثافة، وأن ردود الفعل كانت إيجابية.

وأعرب عن ترحيبه بقرار المحكمة الدستورية إلغاء الفرز الإلكتروني لبطاقات الاقتراع وفرزها يدويا، والذي سيطرح أمام البرلمان من أجل الموافقة عليه، ووصفه بأنه خطوة جيدة حتى وإن جاءت متأخرة.

ولفت إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة على صعيد العراق بشكل عام وبين التركمان، كانت دون التوقعات بكثير.

وقال إن نسبة الشباب تزداد في العراق يوما بعد يوم، وإن التركمان أيضا بدؤوا اتخاذ خطوات للاستفادة بشكل جيد من هذه الفئة.

وأضاف: "اتخذنا قرارات من أجل التجديد فيما يخص تغيير الكوادر العليا للجبهة التركمانية العراقية وتعيين كوادر شابة في مناصب مهمة داخل المؤسسة".

وبيّن أن الجبهة هي أكبر مؤسسة تدافع عن حقوق التركمان وقضيتهم الوطنية في العراق أكثر من كونها حزبا سياسيا.