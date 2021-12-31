السلطات المصرية تخلي سبيل عُلا القرضاوي بعد 4 سنوات حبس احتياطي

أخلت النيابة المصرية سبيل السيدة علا ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية: "أفاد مصدر مسؤول (لم تسمه) بأنه تم إخلاء سبيل علا القرضاوي، بموجب قرار من النيابة العامة على ذمة التحقيقات".

وأوضحت الوكالة أن "القضية تشمل عددا من قيادات الإخوان، إذ يواجه المتهمون اتهامات المشاركة في تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة".

والقضية المشار إليها، وجهت فيها النيابة اتهامات إلى عُلا بـ"الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب"، وهي ثاني قضية توجه لابنة القرضاوي، منذ توقيفها وزوجها الناشط السياسي حسام خلف قبل أكثر من 4 سنوات.

وفي 30 يونيو/ حزيران 2017، أوقفت السلطات المصرية علا وزوجها حسام، ومنذ ذلك الحين يُجدد حبسهما بشكل دوري.

وفي أكثر من مناسبة، نقلت هيئة الدفاع عن علا، تأكيدها خلال جلسات التحقيق أنها "لم ترتكب أي فعل مخالف للقانون، وأن القبض عليها وإيداعها الحبس الاحتياطي طوال هذه المدة لمجرد أنها ابنة القرضاوي".