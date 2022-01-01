الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخين من غزة سقطا في عرض البحر

قال ناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، إن صاروخين أُطلقا صباح السبت، من قطاع غزة، وسقطا في عرض البحر الأبيض المتوسط، قبالة ساحل منطقة غوش دان، وسط البلاد، والذي يضم مدينة تل أبيب.

وأضاف الناطق، في تصريح مقتضب: "وفقًا لهذه السياسة، لم يتم تفعيل أي تحذير ولم يتم إجراء أي اعتراضات (من قبل منظومة الدفاع الجوي، القبة الحديدية)".

بدورها، قالت الشرطة الإسرائيلية، في تصريح، صدر صباح السبت، إنها تلقت بلاغات تفيد بسماع صوت انفجار، وقع في عرض البحر قبالة شواطئ مدينة تل أبيب وسط البلاد، دون أن يبلغ عن وقوع أضرار او إصابات.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن شهود عيان، سماعهم أصوات انفجارات.

وفي قطاع غزة، لم تصدر أي جهة، تعقيبا فوريا على هذه الأنباء، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق أي صواريخ.