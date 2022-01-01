الجيش الإسرائيلي يقرر ضرب أهداف في غزة ردا على إطلاق الصاروخين

قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن الجيش قرر تنفيذ هجمات على أهداف في غزة ردا على إطلاق صاروخين من القطاع صباح اليوم.

ونقلت القناة عن مصدر أمني لم تسمه إن "الجيش الإسرائيلي قرر مهاجمة أهداف في غزة ردا على حادثة إطلاق الصاروخين".

وفي وقت سابق السبت، قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخين أُطلقا من غزة، وسقطا في عرض البحر المتوسط قبالة ساحل منطقة غوش دان وسط البلاد، التي تضم مدينة تل أبيب.

واعتبر المصدر الأمني، لقناة "كان"، أن "ما حدث خطير وغير مقبول".

ولفت إلى أنه "رغم التقديرات بأن من يقف وراء إطلاق النار هو حركة الجهاد الإسلامي، إلا أن تل أبيب تُحمل حماس مسؤولية كل ما يحدث في قطاع غزة".

بدورها، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية)، أن قوات الجيش قررت الرد على إطلاق الصواريخ.

ولم يذكر المصدر لقناة "كان" ولا إذاعة الجيش الإسرائيلي توقيتا محددا للضربة المرتقبة ضد غزة.

وفي قطاع غزة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق أي صواريخ حتى الساعة 19:20 ت.غ.