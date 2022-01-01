تعديل بسيط على تشكيلة الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية

أدى وزير للداخلية وووزير الأوقاف اليمين القانونية، مساء السبت، أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تعديل محدود على الحكومة الفلسطينية الحالية برئاسة محمد اشتية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن وزير الداخلية زياد هب الريح ووزير الأوقاف حاتم البكري، أديا اليمين القانونية أمام الرئيس عباس.

وأضافت أن مراسم تأدية اليمين القانونية جرت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وحضرها رئيس الوزراء محمد اشتية.

وفي وقت سابق السبت، قالت رئاسة الوزراء الفلسطينية، في بيان مقتضب، إنه تقرر تعيين زياد هب الريح وزيرا للداخلية وحاتم البكري وزيرا للأوقاف.

ولفت البيان إلى أن اشتية تولى إدارة منصبي وزارتي الداخلية والأوقاف منذ تكليفه بتشكيل الحكومة عام 2019.

وهب الريح من مدينة جنين (شمال) ويرأس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني.

بينما البكري من مدينة الخليل (جنوب) وعضو في مجلس القضاء الشرعي الأعلى، ويرأس الجمعية الخيرية الإسلامية في الخليل.

والحكومة الفلسطينية الحالية تشكلت بمرسوم رئاسي في أبريل/ نيسان 2019، وضمت في أعضائها أغلبية من حركة "فتح" وبعض فصائل منظمة التحرير، برئاسة اشتية، الذي يشغل أيضا منصب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح".