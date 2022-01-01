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سوريا.. مقتل مدنيين وجرح 10 آخرون في قصف روسي عل إدلب

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 01.01.2022 11:23
آخر تحديث في 01.01.2022 17:18
سوريا.. مقتل مدنيين وجرح 10 آخرون في قصف روسي عل إدلب

قتل مدنيان وجرح 10 آخرون في قصف جوي نفذته طائرات حربية روسية على قرية النهر الأبيض ضمن حدود "منطقة خفض التصعيد في إدلب" السورية.

وأفاد المرصد الجوي للمعارضة، السبت، بأن الطيران الحربي الروسي الذي أقلع من قاعدة حميميم في اللاذقية ، أغار على مناطق سكنية في الساعة 02:37 بالتوقيت المحلي.

وذكرت وكالة الأناضول أن فرق الدفاع المدني نقلت الجرحى إلى المستشفيات القريبة.

ونفذ الطيران الحربي الروسي في الدقائق الأولى من العام الجديد غارات جوية عدة على مناطق في محيط مدينة إدلب وقرية كنصفرة.

وقصفت قوات نظام بشار الأسد وجماعات إرهابية، بأسلحة أرض-أرض ، قرى كفر عمة، وكفر تعال، وبينين بريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي.

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