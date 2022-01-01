6 ضحايا بسبب سوء الأحوال الجوية في سلطنة عمان

لقي 6 أشخاص مصرعهم، بسبب سوء الأحوال الجوية في سلطنة عمان في ظاهرة تعرف باسم "أخدود العزم"/ مثلما نقل التلفزيون العماني الرسمي، مساء السبت.

النقيب بشرطة عمان السلطانية، منير بن محمد آل سنان، قال إن 6 أشخاص فارقوا الحياة بسبب تأثيرات أخدود المنخفض الجوي (العزم) على بعض محافظات السلطنة.

وأوضح المصدر ذاته أن الضحايا عثر عليهم متوفين جراء انجراف مركبتين بواديين أحدهما أدى لوفاة 5 والثانية للسادس.

وبشأن الطقس السيء بالسلطنة، حذر المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة من طقس الأيام المقبلة ضمن موجة أسماها "أخدود العزم"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية مساء السبت.

وأكد المركز "استمرار تأثر أجواء المحافظات الشمالية من سلطنة عُمان بأخدود من منخفض جوي (العزم) الذي (بدأ يوم 30 ديسمبر/ كانون أول الماضي) ومن المتوقع أن يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل"، مرجحا "هطول أمطار رعدية متفاوتة".

ودعت هيئة الطيران المدني وشرطة عُمان والدفاع المدني في بيانات منفصلة السبت، "المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر (..) والابتعاد عن التجمعات المائية ومجاري الأودية".