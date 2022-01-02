الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يستقبل وزير الداخلية السعودي

التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، مع وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف، الذي يقوم بزيارة رسمية للجزائر.

وجرى اللقاء في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائرية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأفادت واس أنه "جرى خلال استقبال تبون لوزير الداخلية بالقصر الرئاسي استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين"، دون تفاصيل أكثر.

والسبت، وصل وزير داخلية السعودية إلى الجزائر، فيما أشارت صحيفة "الشروق" الجزائرية إلى أن الزيارة في إطار "بحث لتعزيز العلاقات وقضايا مشتركة".

وفي ديسمبر/ كانون أول 2018 اتفقت السعودية والجزائر على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق الأمني والسياسي بين البلدين، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك خلال زيارة أجراها آنذاك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الجزائر.