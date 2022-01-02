السلطات السعودية تحقق في انفجار سيارة فرنسي مشارك في سباق رالي داكار

فتحت السلطات السعودية تحقيقا بعد انفجار بسيارة فرنسي مشارك في سباق رالي داكار المقام بالمملكة، بينما لم تستبعد فرنسا فرضية "العمل الإجرامي" في الحادثة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان السبت، إن "الجهات الأمنية المختصة بمنطقة مكة (غربي المملكة)، باشرت الخميس تحقيقا في حادث بمحافظة جدة لمركبة خاصة بفريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في سباق رالي داكار 2022".

وأضافت أن السيارة "كان يستقلها 5 أشخاص من الجنسية الفرنسية، أُصيب أحدهم وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وهو بحالة مطمئنة، بينما لم يتعرض البقية لأي أذى، واتضح من إجراءات الاستدلال الأولية عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث".

فيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، السبت، عن مدير السباق ديفيد كاستيرا، أن السائق فيليب بوترون "أصيب في ساقه وخضع لعملية جراحية فيها إثر انفجار في سيارته خلال سباق رالي دكار وسيعود إلى بلاده".

وأضاف أن "بوترون كان برفقة خمسة أشخاص لم يصب أي منهم بأذى لدى وقوع الحادث".

بدورها، وجهت وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها على الإنترنت "نداءً لمواطنيها بالمملكة لاتخاذ أقصى درجات اليقظة من مخاطر أمنية".

وأضافت في بيان أن "ثمة تحقيقات تجريها السلطات السعودية لمعرفة أسباب الحادث ولا يمكن استبعاد العمل الاجرامي".

من جهتها، قالت منظمة "أموري سبورت" إن "حالة السائق تتحسن وتتم الترتيبات لإعادته إلى فرنسا".

وأضافت أن "سيارته توقفت فجأة بسبب انفجار مفاجئ لا يزال مصدره مجهولا حتى هذه اللحظة".

وكشفت أن "الشرطة السعودية توجهت على الفور إلى مكان الحادث وباشرت تحقيقاتها".

وينظم رالي داكار "السعودية 2022" بين 1 و14 يناير/كانون الثاني الجاري، ويعبر المتسابقون 12 مرحلة، بمختلف محافظات ومدن ومناطق المملكة.