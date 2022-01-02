جبران باسيل يعبر عن إحباطه من الاتفاق مع حزب الله

قال جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر، وهو أكبر حزب مسيحي في لبنان إن التحالف مع حزب الله لم يعد صالحا ويجب أن يتطور وقد مضى عليه 15 عاماً.

وفي الخطاب المتلفز الذي ألقاه جبران باسيل، اليوم الأحد إشارة إلى مستوى غير مسبوق من الإحباط تجاه حزب الله، ودلالة على أن تحالف عام 2006 الذي يُنسب إليه الفضل في المساعدة في الحفاظ على السلم في الدولة الصغيرة يواجه خطرا.

تأتي تصريحات باسيل وسط أزمة اقتصادية طاحنة تواجه لبنان، وقبل الانتخابات البرلمانية الحاسمة التي يتوقع أن يواجه فيها حزبه منافسة شديدة، لكن فك الارتباط مع حزب الله سيكلفه المزيد من الأصوات في انتخابات مايو/ أيار.

لكن باسيل، وزير الخارجية السابق، وصهر الرئيس اللبناني ميشال عون، قال إن التحالف يكلفه مصداقيته مع أنصاره. ونصب نفسه كمصلح يعتقد أن لديه طموحات للترشح للرئاسة.

علق باسيل إحباطه على حليف حزب الله الآخر، حركة أمل الشيعية القوية بقيادة رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقال مؤخرا إن حزب الله دعم حركة أمل بقيادة بري على حساب تحالفهم.

وأضاف باسيل في خطابه الذي دام ساعة: "لقد توصلنا إلى تفاهم مع حزب الله (عام 2006) وليس مع أمل. عندما نكتشف أن من يتخذ القرارات في (هذا التحالف) هو أمل، فمن حقنا إعادة النظر."

يسيطر حزب الله وحلفاؤه على معظم المقاعد في البرلمان ويشكلون الداعم الرئيسي للحكومة التي تولت السلطة في سبتمبر/ أيلول. لكن الحكومة والبرلمان أصيبا بالشلل جراء تعمق الخلافات السياسية ومواجهة لبنان لأزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ عام 2019.

وبري منافس قديم لباسيل، واتهمه باستخدام سلطته في البرلمان لعرقلة العديد من مشاريع القوانين الخاصة به.

واجه حزب الله وحركة أمل في الآونة الأخيرة، انتقادات بسبب التحقيقات في مرفأ بيروت العام الماضي، متهمين القاضي بالتحيز ضد حلفائهم - وهو موقف مخالف لحزب باسيل.

طالب حزب الله بإقالة القاضي، مما أدى إلى شلل داخل الحكومة. واندلعت اشتباكات دامية في أكتوبر / تشرين أول بين أنصار أمل وحزب الله ومسلحين مسيحيين بسبب الخلاف حول التحقيق زادت من توتر العلاقات مع حزب باسيل الذي اتهم حركة أمل بالعنف.

فيما انتقد باسيل حزب الله لعدم دعمه حزبه في قوانين الإصلاح التي يقول إنها تهدف إلى استئصال الفساد وضمان سياسات مالية لامركزية، أو في محاولة لحماية السلطات الدستورية للرئيس.

وأضاف أن مثل هذه الاختيارات جعلت باسيل غير قادر على تبرير قرارات حزب الله لأنصاره، وحمل بري علانية مسؤولية الانقسام.

وقال باسيل عن تحالف حزب الله مع بري: "من المفهوم لماذا يريد الأمريكيون محاصرة حزب الله، لكن ليس من المفهوم لماذا يريد حزب الله أن يحاصر نفسه".

وتصنف الولايات المتحدة حزب الله كمنظمة إرهابية. ووُضِع باسيل على قائمة العقوبات الأمريكية بتهمة الفساد. ويزعم أن العقوبات تهدف إلى الضغط عليه لفك تحالفه مع حزب الله.

وأضاف باسيل "لا نريد إلغاء أو تمزيق مذكرة التفاهم (2006). لكننا نريدها أن تتطور لأنها لم تعد قادرة على مواجهة التحديات، لا سيما الاقتصادية والمالية، التي تواجهنا".

يشيد المؤيدون بالتحالف باعتباره خطوة نحو لبنان أكثر ديمقراطية، متجاوزا التنافس المسيحي الشيعي التقليدي. بالنسبة لحزب الله، فإن التحالف مع الجماعات المسيحية، التي انحازت تقليديًا إلى الغرب، وفّر له الغطاء بعد حربه مع إسرائيل عام 2006.

قال باسيل: "نحن بحاجة لحوار جدّي مع حزب الله، ولن نربح أصواتاً انتخابية إضافية في حال فكّ التفاهم، ونحن نختار أن نربح نفسنا وصدقيتنا على أن نخسر الحزب والوطن."