لبنان.. وفاة أم سورية وأطفالها الثلاثة بسبب استنشاق أدخنة سامة

توفيت مواطنة سورية وأطفالها الثلاثة أثناء نومهم بعد استنشاق أدخنة سامة ناتجة عن حرق الفحم للتدفئة في غرفتهم في جنوب لبنان، حسبما أوردت منظمة جمعية الرسالة للإسعاف الصحي.

وقال يوسف الدر، المسؤول بجمعية الرسالة للإسعاف الصحي، إنه تم نقل الجثث لدفنها من المستشفى الذي أعلن عن وفاة الأربعة.

وأضاف أن الأسرة استخدمت الفحم لتدفئة غرفتها في ليلة باردة بالمنزل الكائن بقرية الخرايب المطلة على البحر المتوسط.

قال مسؤول بمستشفى الفقيه إن الأم البالغة من العمر 31 عاما وأطفالها، الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و7 و4 أعوام، كانوا قد ماتوا بالفعل لدى وصولهم. وجرى الإعلان عن وفاتهم اختناقا.

تحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته تماشيا مع اللوائح.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن الأربعة ماتوا في منزلهم.

يقيم في لبنان، الذي يبلغ تعداد سكانه 6 ملايين نسمة، حاليا نحو 1.5 مليون سوري فروا من الحرب الأهلية المستمرة منذ عقد في بلادهم. وغالبا ما يعيش هؤلاء في مخيمات قذرة ومنازل متهالكة.

في ظل معاناة لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تعمق الفقر بين اللبنانيين والسوريين على حد سواء.

تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 90 بالمائة من الأسر السورية اللاجئة تعيش في فقر مدقع.