ارتفاع مقلق في إصابات كورونا في السعودية خلال أيام قليلة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة السعودية بنسبة 70 بالمئة خلال يوم واحد، وفق ما أعلنت وزارة الصحة السعودية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنها سجلت حالتي وفاة و1746 إصابة جديدة بالفيروس، إضافة لرصد 341 حالة تعاف.

وكانت الوزارة رصدت الأحد، حالة وفاة واحدة و1024 إصابة بالوباء، ما يعني تسجيل قفزة كبيرة بأعداد الإصابات بنسبة تصل إلى نحو 70 بالمئة خلال 24 ساعة.

وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية حتى الإثنين، 559 ألفا و852، بينها 8 آلاف و881 وفاة، و542 ألفا و754 حالة تعاف.

ومطلع ديسمبر/كانون أول الماضي، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل أول إصابة بمتحور "أوميكرون".

والخميس، أعادت السلطات السعودية تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات، ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا ومتحور "أوميكرون".

وحتى الإثنين، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 290 مليون و146 ألفا و835، بينها 5 ملايين و443 ألفا و 578 وفاة، و254 مليونا و234 ألفا و149 حالة تعاف.