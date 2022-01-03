الأمم المتحدة: 40 بالمئة من اليمنيين يعانون نقصا في الغذاء

أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، أن 40 بالمئة من السكان في اليمن، يعانون نقصا في الغذاء.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "على الرغم من الجهود المستمرة للتخفيف من مخاطر المجاعة في اليمن، ما يزال انعدام الأمن الغذائي يمثل تحديا رئيسا".

وأفاد المكتب الأممي بأن " انعدام الأمن الغذائي الحاد حقيقة واقعية بالنسبة لـ 16.2 مليون شخص في اليمن (يبلغ عدد السكان 30 مليونا)".

وذكر أن" 40 بالمئة من السكان باليمن يعانون من نقص في الغذاء"، دون تفاصيل أخرى.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.