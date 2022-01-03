المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا تتلقى تهديدات

أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، أنهم تلقوا تهديدات إذا ما قاموا بنشر قوائم المرشحين النهائية تضم أسماء مرشحين بعينهم.

جاء ذلك خلال إحاطة السايح أمام مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق (شرق). وقال السايح إن هناك تهديدات "وجهت للمفوضية في حال قامت بإصدار القائمة النهائية بوجود أسماء مرشحين بعينهم" دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف أن القوة القاهرة حالت دون تنفيذ الانتخابات موضحا أنها تتمثل في "الأحكام القضائية المتضاربة، وأيضا أحكام صدرت بعد المدة الزمنية التي حددها القانون" إضافة إلى التهديدات التي وجهت للمفوضية.

وفي وقت سابق الإثنين، انطلقت أعمال جلسة مجلس النواب الليبي للاستماع إلى إحاطة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حول أسباب تأجيل الاستحقاق وسير العملية الانتخابية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقال السايح، في إحاطته أمام المجلس: "تسلمنا قوانين (لتنظيم إجراء الانتخابات) تختلف كليا عما تم مناقشته والاتفاق عليه".

وأضاف: "عند استلامنا لهذه القوانين وجدنا الكثير من الصعوبات والمواد التي يجب أن يضطلع مجلس النواب لتعديلها لكي تستطيع المفوضية تنفيذ هذين القانونين (قانون انتخاب الرئيس وقانون الانتخابات البرلمانية)".

وجاء تعذر إجراء الانتخابات جراء خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، لاسيما بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في هذا الاستحقاق.