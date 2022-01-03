تونس.. الحكم بالسجن 74 عاماً على مدان بإرسال مقاتلين متطرفين إلى سوريا وليبيا

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة أحكاما أولية بالسجن بين 5 أعوام و74 عاما، بحق 6 أشخاص أدينوا بإرسال تونسيين إلى "بؤر التوتر والإرهاب في سوريا وليبيا".

إذاعة "موزاييك أف أم" الخاصة نقلت، في وقت متأخر، السبت، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، "أحكام قضائية بسجن واحد من خمسة متهمين محالين بحالة فرار مدة 74 عاما مع النفاذ العاجل، بعد إدانته بتكوين شبكة لتسفير شبان تونسيين إلى بؤر التوتر والإرهاب خارج التراب التونسي".

وتابعت أن "الدائرة قضت بالسجن بحق خمسة متهمين آخرين موقوفين لفترات تراوحت بين 5 و8 أعوام".

ولم تذكر الإذاعة أسماء أفراد الشبكة المدانين.

وهذه الشبكة فككتها قوات الأمن بعد رصد تحركات عناصرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفتحهم لصفحات تحرض على الذهاب إلى بؤر التوتر والإرهاب في سوريا وليبيا، وعقب تمكن الشبكة من تسفير العديد من الشباب، بحسب الإذاعة.

ووفق اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب (حكومية)، في 2019، فإن "عدد المقاتلين التونسيين في بؤر الصراع بلغ حوالي 3 آلاف، عاد منهم إلى تونس 1000 عنصر إرهابي، وذلك منذ 2011 ولغاية أكتوبر/تشرين الأول 2018".