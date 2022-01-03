عباس يدعو العالم إلى ضرورة فتح مسار سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإثنين، إن لدى الفلسطينيين رؤية سياسية جرى إبلاغها للعالم، وهي ضرورة فتح مسار سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال كلمة في افتتاحه أعمال الدورة التاسعة للمجلس الثوري لحركة "فتح" بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وأضاف عباس: "نحن لسنا عدميين، ولدينا رؤية سياسية أبلغنا بها العالم، وهي ضرورة أن يكون هناك مسار سياسي حقيقي يقود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، الذي لن نقبل ببقائه للأبد، وفق قرارات الشرعية الدولية وتحت مظلة اللجنة الرباعية الدولية".

وقال الرئيس الفلسطيني إن المجلس المركزي الفلسطيني سيعقد جلسة "ستكون هامة جدا لاتخاذ القرارات الحاسمة والضرورية لحماية قضيتنا الوطنية وثوابتنا".

وتابع أن المجلس "سيد نفسه في اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات مصيرية التي ستكون لصالح شعبنا وقضيته العادلة".

والمجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل، عدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وكان من المقرر عقد الجلسة في 20 يناير/كانون الثاني الجاري وأجلت إلى مطلع فبراير/شباط ، وفق تصريح سابق لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم.

وعن أهمية عقد المؤتمر الثامن لحركة "فتح"، قال الرئيس الفلسطيني، رئيس الحركة: "مقبلون على مرحلة جديدة حتى نتمكن من الحصول على مخرجات سياسية وتنظيمية تعمل على استنهاض القدرات الكبيرة الموجودة داخل الحركة صاحبة المشروع الوطني وعموده الفقري".

ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين.

وتحت عنوان "دورة الصمود والثبات، دورة المقاومة الشعبية" يعقد المجلس الثوري لحركة "فتح" يومي 3 و4 يناير أعمال دورته التاسعة، وعلى جدول الأعمال قائمة من القضايا الداخلية والملفات السياسية.