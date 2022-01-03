قرصنة واختطاف سفينة شحن مقابل ميناء الحديدة اليمني على ساحل البحر الأحمر

اتهم التحالف السعودي الإماراتي ميليشيا الحوثيين بتنفيذ عملية قرصنة واختطاف بالسطو المسلح لسفينة شحن مقابل ميناء "الحديدة" اليمني على ساحل البحر الأحمر.

وقال التحالف، في بيان نقلته قناة "الإخبارية" السعودية إن "الميليشيا الحوثية الإرهابية نفذت عملية قرصنة واختطاف بالسطو المسلح لسفينة الشحن (روابي) مقابل الحديدة".

وأضاف أن "السفينة تحمل معدات خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بجزيرة سقطرى اليمنية".

واعتبر أن "عملية القرصنة تكشف خطر الميليشيا الحوثية على الملاحة البحرية في مضيق باب المندب".

وطالب التحالف، الذي تقوده السعودية، جماعة الحوثي بـ"إخلاء سبيل السفينة بصفة فورية".

ولم يصدر أي إعلان رسمي من جماعة الحوثي حول اختطاف السفينة حتى الساعة (8:20 ت.غ).

وصباح الإثنين، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية، وهي جزء من البحرية الملكية البريطانية، في تغريدة عبر تويتر، إن تقارير تلقتها تتحدث عن وقوع هجوم على سفينة قبالة ميناء "رأس عيسى" اليمني المطل على البحر الأحمر.

وأضافت الهيئة البريطانية أن التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الحادث، ونصحت البحارة بتوخي الحذر الشديد في المنطقة.

وبشكل متكرر يعلن التحالف عن استهداف جماعة الحوثي لسفن في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن بزوارق مفخخة وصواريخ.

أحدث هذه الهجمات كانت في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أعلن التحالف تدمير زورق مفخخ لجماعة الحوثي، قبل تنفيذه لهجوم وشيك على سفينة جنوب البحر الأحمر، دون أن تعلق الجماعة حول ذلك.