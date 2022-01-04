الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـحزب الله

قال الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إنه أسقط طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني بعد اختراقها أجواء البلاد.

وأضاف الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: "رصدت قوات الجيش الإسرائيلي طائرة مسيرة تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية، عبرت الحدود من داخل الأراضي اللبنانية، وتم إسقاطها".

وتابع: "كانت المسيرة تحت مراقبة وحدات المراقبة الجوية طيلة الحادث"، مضيفا" سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لمنع أي انتهاك لسيادة دولة إسرائيل".

ولم يصدر تعقيب فوري من "حزب الله" حول ما أورده الجيش الإسرائيلي في بيانه.

وتزايدت التوترات على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية منذ يوليو/تموز 2020 بعد مقتل أحد عناصر" حزب الله" في قصف جوي منسوب للطيران الإسرائيلي في محيط مطار دمشق الدولي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قبل أسبوع في تقريره السنوي حول الأوضاع الأمنية في مختلف الجبهات خلال 2021، أنه رصد تراجع في تسلل طائرات مسيرة تابعة لـ "حزب الله"، لكنها لا تزال تتسلل بكثرة وتخدم التنظيم في جمع معلومات استخبارية عن القوات والقواعد الإسرائيلية.

وأضاف أنه إجمالا نفذت مسيرات "حزب الله" 74 طلعة عبر الحدود الإسرائيلية في 2021 مقابل 94 في العام 2020.