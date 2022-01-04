تحقيق إسرائيلي يكشف أن تحطم المروحية في حيفا نتيجة عطل فني

كشفت نتائج تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن حادث تحطم المروحية قبالة سواحل حيفا (شمال)، وقع نتيجة عطل فني وحريق بأحد المحركات.

جاء ذلك وفق ما أفاد به العميد "أمير لازار" رئيس الفرقة الجوية (وحدة في القوات الجوية الإسرائيلية مسؤولة عن أنشطة التدريب)، لقناة "كان" الرسمية.

ومساء الإثنين، تحطمت مروحية إسرائيلية من طراز "يوروكوبتر إيه إس 565 بانثر" (يطلق عليها في الجيش الإسرائيلي عطاليف "الوطواط") في البحر أمام سواحل مدينة حيفا ما أسفر عن مقتل طيارَين اثنين، وإصابة ضابط كان برفقتهما بجروح وصفت بالمتوسطة.

وكشف التحقيق أن المروحية تحطمت "بسبب عطل فني وحريق في المحرك الأيسر"، بحسب المصدر ذاته.

وحاول طاقم المروحية المستخدمة في الجيش الإسرائيلي منذ 25 عاما، القيام بهبوط اضطراري على الماء بعد تشغيل أنظمة الطفو، ما أدى إلى تحطهما.

ويقدر سلاح الجو الإسرائيلي أنه منذ لحظة اندلاع الحريق وحتى لحظة ملامسة المروحية للماء، مرت ما بين دقيقة إلى دقيقتين.

وخلال هذه الفترة لم يتمكن طاقم المروحية من الإبلاغ وإرسال استغاثة، بسبب انقطاع الكهرباء عنها، وفق ذات المصدر.

وتمكن الضابط الناجي من تخليص نفسه، وفشل في إنقاذ زميليه حيث كانت المروحية قد امتلأت بالدخان.

وفي وقت سابق الثلاثاء، تم انتشال حطام المروحية، ونقلها إلى قاعدة "تل نوف" الجوية في مدينة "رحوفوت" (وسط)، لغرض التحقيق في النتائج الفنية، وفي ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.