لبنان ينأى بنفسه عن تهجم حسن نصر الله على السعودية

نأى رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي بنفسه من التصريحات التي أطلقها حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، حول السعودية، مشدداً أنها "لا تمثل موقف الحكومة اللبنانية".

وفي وقت سابق الاثنين، قال نصر الله في كلمة متلفزة: "مشكلة السعودية في لبنان هي مع الذين هزموا مشروعها في المنطقة، ومنعوا تحويل لبنان الى إمارة سعودية"، متهما الرياض بـ"الوقوف خلف داعش والتكفيريين".

وذكر ميقاتي في بيان صادر عن مكتبه، أن كلام نصر الله بحق السعودية "لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الأوسع من اللبنانيين (..) ليس من مصلحة لبنان الإساءة إلى أي دولة عربية، خصوصا دول الخليج".

وأضاف: "فيما ننادي بأن يكون حزب الله جزءا من الحالة اللبنانية المتنوعة ولبناني الانتماء، تخالف قيادته هذا التوجه بمواقف تسيء الى اللبنانيين أولا وإلى علاقات لبنان مع أشقائه ثانيا".

وأردف: "لطالما دعونا إلى اعتماد النأي بالنفس عن الخلافات العربية وعدم الإساءة لعلاقات لبنان مع الدول العربية ولا سيما المملكة العربية السعودية".

وتابع: "من هذا المنطلق كانت دعوتنا إلى أن يكون موضوع السياسة الخارجية على طاولة الحوار لتجنيب لبنان تداعيات لا داعي لها".

وفي تصريحاته، قال نصر الله إن "مشكلة السعودية هي مع الذين يقفون في وجه صفقة القرن (خطة أمريكية لتطبيع الدول العربية مع إسرائيل)، ومع الذين ساهموا بإلحاق الهزيمة بمشروعها في سوريا والعراق".

وبينما لم يصدر تعقيب فوري من الرياض حول تصريحات نصر الله، إلا أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز طالب القيادات اللبنانية الأسبوع الماضي بـ"إيقاف هيمنة حزب الله على مفاصل الدولة".

وسبق لميقاتي أن دعا إلى إقامة طاولة حوار بهدف تمتين علاقات لبنان مع الدول العربية لا سيما الخليجية.

جاء ذلك بعد استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، في 3 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، عقب اندلاع أزمة دبلوماسية بين لبنان والسعودية ودول خليجية أخرى، جراء تصريح له قبل توليه الوزارة حول حرب اليمن.