العاهل الأردني يلتقي غانتس ويؤكد على "ضرورة التهدئة الشاملة" في فلسطين

التقى ملك الأردن عبد الله الثاني، الأربعاء، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، وأكد "ضرورة التهدئة الشاملة" في الأراضي الفلسطينية.

ووفق بيان للديوان الملكي، شدد الملك عبد الله، خلال اللقاء الذي جرى في عمان، على "ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لذلك، من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

كما تناول اللقاء عددا من القضايا الثنائية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشهدت العلاقات بين الأردن وإسرائيل جفاءً واضحا في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو (2009 ـ 2021)، لدرجة دفعت الملك عبد الله إلى وصفها خلال جلسة حوارية في الولايات المتحدة بأنها "في أسوأ حالاتها".

ودفعت انتهاكات تل أبيب المستمرة بحق المسجد الأقصى وفلسطين عامة نحو مزيد من التدهور في العلاقات بين الجانبين؛ لما تمثله من تجاوز صريح لدور عمان ووصايتها على مقدسات الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتشرف على المسجد الأقصى حاليا دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، بموجب القانون الدولي؛ حيث يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على مقدسات المدينة قبل الاحتلال الإسرائيلي.