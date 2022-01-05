تونس.. هيئة الدفاع عن البحيري تقول إنه بين الحياة والموت

قالت هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة "النهضة" التونسية نور الدين البحيري، الأربعاء، إن الأخير "بين الحياة والموت بعد تدهور حالته الصحية إثر إضرابه عن الطعام".

وقال عضو الهيئة المحامي سمير ديلو: "نوجه نداء عاجلا للمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية أن البحيري بين الحياة والموت، بحسب مصادر طبية".

وأضاف، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس: "تدهورت الحالة الصحية للبحيري إثر الإضراب الوحشي عن الطعام الذي يخوضه احتجاجا على اختطافه".

وتابع ديلو: "نحمل المسؤولية لكل من ساهم في اختطاف البحيري واحتجازه في مكان سري مما جعله يدخل في إضراب جوع وحشي".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات التونسية على ذلك حتى الساعة (10:00 تغ).

والاثنين، أعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين، أن وضع البحيري، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، قيد الإقامة الجبرية يتعلق بـ"شبهة إرهاب"، على خلفية استخراج وثائق سفر وجنسية بـ"طريقة غير قانونية".

تونس.. هيئة الدفاع عن البحيري تقول إنه بين الحياة والموتوكان رياض الشعيبي مستشار رئيس حركة "النهضة"، قد قال في تصريحات الأحد، إنه جرى نقل البحيري إلى مستشفى وهو في "حالة خطرة جدا ويواجه الموت"، مضيفا أنه "منذ ثلاثة أيام دون طعام وماء ودواء".

والبحيري (63 عاما) محامٍ وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.