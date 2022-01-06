لإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا.. الأمم المتحدة تدعم "خارطة الطريق"

أعلنت الأمم المتحدة دعمها الكامل للجنة "خارطة الطريق" الساعية لإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا.

جاء ذلك في اجتماع للمستشارة الأممية الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز، والقائم بأعمال رئيس البعثة الأممية ريزدون زينينغا، مع أعضاء لجنة خارطة الطريق النيابية بالعاصمة طرابلس، وفق بيان مقتضب للأخيرة.

وأكد المسؤولان الأمميان "دعم الأمم المتحدة الكامل للجنة في توجهها نحو إعداد خارطة طريق ترتكز على المسار الدستوري لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا"، دون تفاصيل أكثر.

في وقت سابق الخميس، دعا المجلس الأعلى للدولة الليبي في بيان، إلى إصدار قوانين توافقية من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة وإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد.

وفي 21 ديسمبر / كانون أول الماضي، شكل مجلس النواب الليبي لجنة باسم "خارطة الطريق" من 10 أعضاء للوصول إلى صيغة توافقية حول المسار الدستوري في البلاد.

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/ كانون أول الماضي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة.

غير أن مفوضية الانتخابات أعلنت قبل موعدها المقرر بيومين، تعذر إجراؤها واقترحت تأجيلها إلى 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، فيما اقترح مجلس النواب (البرلمان) إجراءها بعد 6 أشهر.

وجاء تعذر إجراء الانتخابات جراء خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، لا سيما بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في هذا الاستحقاق.

ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط.