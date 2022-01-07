اعتقال مواطن أمريكي مصري لنقله معلومات حول معارضين للسلطة المصرية

ألقت السلطات الأمريكية القبض على مصري في مدينة نيويورك بتهمة العمل لصالح الحكومة المصرية.

وقالت الوزارة في إخطار رسمي نشرته، الخميس، إن رجلا يدعى بيير جرجس "تبادل المعلومات مع مسؤولي إنفاذ القانون الأمريكيين حول معارضين سياسيين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي" دون تسجيله رسميا وكيلا لحكومة أجنبية.

وبيير جرجس (39 عاما) مزدوج الجنسية المصرية والأمريكية ومتهم بالعمل كوكيل لحكومة أجنبية بدون إخطار وزارة العدل الأمريكية، وبالتآمر للقيام بذلك.

ونشرت الوزارة لائحة من 6 تهم علنية.

وقالت إن جرجس تصرّف وفقًا لـ"توجيهات وسيطرة" مسؤولي الحكومة المصرية بين عامي 2014 و2019 على الأقل.

ووفقا للإخطار، أشار مدعون أمريكيون إنه استخدم علاقاته مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية لجمع معلومات غير عامة ثم شاركها مع جهات اتصال مصرية.

واتهم جرجس أيضا بعقد اجتماعات بين مسؤولي إنفاذ قانون مصريين وأمريكيين، والترتيب لمسؤولين مصريين لحضور تدريب للشرطة في الولايات المتحدة.

ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة المصرية أو المدعو بيير جرجس حتى مساء الخميس.