الدفاع التركية: تحييد 3 إرهابيين شمالي العراق وسوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 3 إرهابيين شمالي العراق وسوريا.

وذكرت الوزارة في بيان أن القوات المسلحة التركية تواصل مكافحة الإرهاب بكل عزم.

وأوضحت أن قواتها تمكنت من تحييد إرهابيين اثنين من تنظيم "بي كا كا" بمنطقة عملية "مخلب البرق" شمالي العراق، وإرهابي من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" بمنطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأطلقت تركيا عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة"، في 23 أبريل/ نيسان 2021، بشكل متزامن ضد إرهابيي تنظيم "بي كا كا" في مناطق "متينا" و"أفاشين ـ باسيان"، شمالي العراق.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتمكنت تركيا من تحرير مدينتي تل أبيض ورأس العين من الإرهابيين خلال العملية، التي علقها الجيش التركي في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مماثل مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.