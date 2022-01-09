المشري والسفير التركي يؤكدان على ضرورة اعتماد الدستور في أقرب وقت

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري والسفير التركي لدى طرابلس كنعان يلماز، الأحد، ضرورة اعتماد الدستور في أقرب وقت، حتى تتم الانتخابات على أسس سليمة وتصل ليبيا إلى مرحلة الاستقرار.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المشري ويلماز، الأحد، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة الليبي.

وقال البيان إن الطرفين "ناقشا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ودعمها، بالإضافة إلى مستجدات العملية الانتخابية الليبية المؤجلة والقوانين المنظمة لها".

ووفق البيان، "أكد الطرفان خلال اللقاء على ضرورة اعتماد الدستور في أقرب وقت، حتى تتم الانتخابات على أسس سليمة؛ وتصل ليبيا إلى مرحلة الاستقرار التي يطمح إليها كل الليبيين".

وفي مايو/أيار الماضي، طالبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، بإجراء استفتاء شعبي على مسودة الدستور قبيل إجراء الانتخابات الليبية.

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة.

غير أن مفوضية الانتخابات أعلنت قبل موعدها المقرر بيومين تعذر إجرائها واقترحت تأجيلها إلى 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، فيما اقترح مجلس النواب (البرلمان) إجراءها بعد 6 أشهر.

وجاء تعذر إجراء الانتخابات، جراء خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، لا سيما بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في هذا الاستحقاق.

ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط.