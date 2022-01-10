أهالي "الشيخ جراح" يتصدون لاقتحام مستوطنين يقودهم عضوي كنيست للحي

تصدى فلسطينيون، الإثنين، لاقتحام مستوطنين إسرائيليين يقودهم عضوا كنيست من اليمين، حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.

وفوجئ السكان بوصول عدد من المستوطنين إلى الحي وعلى رأسهم عضوا الكنيست من حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بحسب شهود عيان.

وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية في حي الشيخ جراح مع وصول المستوطنين ومن بينهم عراب الاستيطان في حي الشيخ جراح اليميني ارييه كينغ، وفق المصادر ذاتها.

وتصدى السكان الفلسطينيون للمستوطنين الذين تجمعوا بداية أمام منزل عائلة سالم المهددة بالإخلاء من منزلها الذي تقيم فيه منذ عام 1952 قبل القيام بزيارة تضامنية لمستوطن يقيم في منزل تم الاستيلاء عليه قبل سنوات.

وحمل الناشط المقدسي محمد أبو الحمص علما فلسطينيا صغيرا وهو يحتج على اقتحام المستوطنين للحي الفلسطيني.

وقال أبو الحمص موجها حديثه لعضوي الكنيست والمستوطنين: "هذا علم فلسطين، نحن أسياد الأرض هنا، فهذه أرضنا".

وتوجه أبو الحمص إلى بن غفير بالقول: "أنت مخرب وقاتل وإرهابي وسارق وكذاب".

وتدخلت الشرطة الإسرائيلية ودفعت أبو الحمص إلى الحائط، فيما قال بن غفير بصوت مرتفع: "هذه البيوت لنا وسنأخذها".

ورد عدد من الفلسطينيين الذين تواجدوا في المكان بهتاف "مستوطن إلى الخارج الأرض العربية حرة".

وما زالت المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في طلب المستوطنين إخلاء عشرات الفلسطينيين من المنازل التي يقيمون فيها منذ العام 1956.

وتواجه عشرات العائلات الفلسطينية في مدينة القدس، لا سيما في الشيخ جراح وسلوان، إنذارات بالإجلاء من منازل لها تقيم فيها منذ عقود لصالح مستوطنين.