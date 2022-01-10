رئيس الوزراء الإسرائيلي: نحن غير ملزمين باتفاق القوى الدولية مع إيران

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن الحكومة لن تلتزم بالاتفاق الذي ستتوصل إليه القوى الدولية مع إيران حول النووي.

وقال في اجتماع للجنة الخارجية والأمن، البرلمانية الإسرائيلية الاثنين: "إيران ترسل إلينا خصومها وأسلحتها، نحن نواجهها ليل نهار".

ونقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إضافته: "نحن نقوم بما هو أبعد من الهجوم المستمر وليس فقط الدفاعي"، دون مزيد من التفاصيل.

وتابع بينيت: "نحن قلقون من المحادثات النووية في فيينا، لكنّ إسرائيل ليست طرفا في الاتفاقات، ولا تلتزم بما سيتم التوصل إليه".

وقال إن "إسرائيل ستحتفظ بحرية مطلقة في التصرف".

وجدد بينيت بذلك مواقف كان أعلن عنها سابقا، برفض حكومته عودة الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاق مع إيران، ومطالبته بفرض عقوبات عليها.

وكان مسؤولون روس وإيرانيون ذكروا، السبت الماضي، أن تقدما حصل في محادثات فيينا.

وقال المبعوث الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخاييل أوليانوف، إن الجو في المحادثات "إيجابي وعملي"، وإن المحادثات تتحرك قدما بشكل تدريجي.

كما قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري إن الخلافات تنحسر.