ولي عهد أبو ظبي يعرب عن ثقة بلاده في حكومة كازاخستان في تجاوز "الفترة الصعبة"

أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، الإثنين، عن ثقة بلاده في حكومة وشعب كازاخستان في تجاوز "الفترة الصعبة" الحالية بأسرع وقت.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ولي عهد أبو ظبي، مع قاسم جومارت توكاييف رئيس كازاخستان لبحث العلاقات وسبل تعزيزها الفترة المقبلة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، اندلعت احتجاجات في كازاخستان بسبب زيادة أسعار الغاز، أسفرت عن سقوط ضحايا وأعمال نهب وشغب في ألماتي، كبرى مدن البلاد.

وأفادت "وام" بأن "ولي عهد أبو ظبي أكد "دعم الإمارات كل ما يحقق استقرار كازاخستان ويحفظ أمنها ومؤسساتها وسلامها الاجتماعي".

وعبر محمد بن زايد عن "ثقته في قدرة الحكومة والشعب في كازاخستان على تجاوز هذه الفترة الصعبة في أسرع وقت".

فيما وجه قاسم جومارت توكاييف، الشكر لولي عهد أبو ظبي "لموقفه ومساندته لكازاخستان".

وفي 5 يناير/كانون ثان الجاري، أعلنت حكومة كازاخستان استقالتها على خلفية الاحتجاجات المناهضة لها، تلاها فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد بهدف حفظ الأمن العام.