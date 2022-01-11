قلق أممي تجاه ادعاءات استخدام موانئ الحديدة لأغراض عسكرية

أعربت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن قلقها البالغ تجاه ادعاءات باستخدام موانئ محافظة الحديدة غربي اليمن، لأغراض عسكرية.

جاء ذلك في بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، نشرته على حسابها عبر توتير.

وقال البيان: "تلاحظ بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بقلق بالغ الادعاءات المتعلقة باستخدام موانئ الحديدة لأغراض عسكرية".

وأوضح أن أونمها طلبت القيام بإجراءات التفتيش التي تعتبر جزء من تفويضها (..) نقف على أهبة الاستعداد لمعالجة شواغل عسكرة الموانئ".

وأضاف: "تذكر أونمها الأطراف المعنية بأن الموانئ تعتبر شريان الحياة للملايين من المواطنين اليمنيين".

كما ناشدت البعثة "تلك الأطراف بحل القضية مع الالتزام بضبط النفس وإعطاء الأولوية القصوى للحفاظ على الطابع المدني للبنية التحتية والمنشآت العامة وضمان حماية الموانئ بما يصب في مصلحة الشعب اليمني".

والسبت اتهم التحالف العربي باليمن، الحوثيين "باستخدام مينائي الصليف والحديدة (غرب) كغطاء لعملياتهم الإرهابية وتفخيخ الزوارق البحرية واستقبال الصواريخ الإيرانية".

فيما اعتبر وزير الخارجية بحكومة الحوثيين (غير معترف بها) هشام شرف "الادعاءات السعودية باستغلال موانئ الحديدة لعمليات تهريب السلاح، مبرر لنية مبيتة لتدمير هذه الموانئ".

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول.