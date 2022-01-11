ليبيا.. إيقاف صادرات النفط من ميناء السدرة لسوء الأحوال الجوية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، الثلاثاء، وقف تصدير النفط عبر ميناء السدرة بسبب سوء الأحوال الجوية وضعف القدرة التخزينية، في وقت قالت فيه إنها استأنفت الإنتاج في 3 حقول كانت مغلقة منذ ثلاثة اسابيع.

وقالت المؤسسة في بيان، نشرته عبر موقعها الرسمي، "تشهد الموانئ النفطية حالة من سوء الاحوال الجوية تعذر معه ربط الناقلات المتراكمة بالميناء (السدرة)".

واضافت المؤسسة "نظرا لعدم وجود سعات تخزينية كافية، فقد ارتفع المخزون بالميناء، الأمر الذي اضطرت معه شركة الواحة للنفط (تابعة للمؤسسة الوطنية) الى تخفيض معدلات إنتاج خام السدرة بحوالي 50 الف برميل يوميا".

وحذرت من أن "استمرار سوء الأحوال الجوية قد يؤدي إلى تخفيض أكبر في الإنتاج اليومي ليصل الى 105 آلاف برميل يوميا".

وقالت المؤسسة "اذ نعلن توقف الصادرات في ميناء السدرة لسوء الاحوال الجوية، فاننا نحمل المسؤولية القانونية للجهات التي تقف عائقا في سبيل تمويل قطاع النفط وتسييل الميزانيات اللازمة"، دوم مزيد من التفاصيل.

من جهة أخرى، قال المؤسسة إنها رفعت حالة القوة القاهرة عن صادرات الخام من 4 حقول جنوب غربي البلاد.

والإثنين، قال المكتب الاعلامي للحكومة الليبية، في بيان، أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة "وجه بالفتح الفوري لحقول الفيل والشرارة والوفاء والحمادة (جنوب غرب)، بعد سماعه لمطالب حرس المنشآت النفطية".

وتغلق مجموعات تابعة لحرس المنشآت النفطية الحقول الأربعة منذ 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مطالبين بتحسين ظروف عملهم.

وفي وقت سابق الثلاثاء، اعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية ارتفاع انتاج البلاد من الخام إلى 896 ألف برميل يوميا، بعدما كان انخفض إلى حوالي 730 ألف برميل يوميا الاسبوع الماضي جراء إغلاق الحقول الأربعة.