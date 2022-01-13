الحكومة اللبنانية تعتذر عن "خطأ" أدى إلى وضع علم الكويت بدل الإمارات

قدمت الحكومة اللبنانية، الخميس، اعتذارها نتيجة "خطأ" أدى إلى وضع علم دولة الكويت بدلاً من علم دولة الإمارات، خلال افتتاح مركز الشيخ محمد بن زايد (ولي عهد أبوظبي) الاستشفائي في بيروت.

والأربعاء، افتتح رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عند واجهة بيروت البحرية "مركز الشيخ محمد بن زايد الاستشفائي لمعالجة مرضى كورونا" الذي تبرعت به دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت مديرية المراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء اللبناني في بيان، إنه خلال التحضير لافتتاح المركز نشرت أعلام دولة الإمارات الشقيقة داخل المركز وخارجه وعلى لوحة الإعلان الأساسية".

وأضافت: "إلا أن خطأ حصل نتيجة التباس لدى أحد الموظفين لجهة العلم الذي وضع على المنصة بجانب العلم اللبناني، بحيث وضع علم دولة الكويت، بدلا من علم دولة الإمارات، فاقتضى التوضيح والاعتذار".

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والإمارات نشروا صوراً وفيديوهات تظهر وضع علم الكويت، بدلاً من علم الإمارات، إلى جانب العلم اللبناني خلال مراسم افتتاح المركز الطبي.

وقال الإماراتي علي العامري عبر تويتر: "هذه التفاصيل الصغيرة تعطينا مؤشرا عن مدى الإهمال والفساد والمحسوبية وتخويل أشخاص غير مؤهلين في تفاصيل الدولة".

بدورها، قالت الصحافية اللبنانية ميشيل تويني، عبر حسابها على "تويتر"، إن ما حصل يعكس الانهيار على كل المستويات.

ويمر لبنان منذ أكثر من عامين بأزمة اقتصادية حادة أدت إلى انهيار مالي ومعيشي، وشح في الوقود والأدوية، وارتفاع قياسي بمستويات الفقر والبطالة.