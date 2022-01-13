العراق.. ثلاثة جرحى في هجوم صاروخي استهدف السفارة الأمريكية ببغداد

كشف مصدر أمني عراقي، الخميس، عن إصابة ثلاثة أشخاص جرّاء هجوم بثلاث صواريخ "كاتيوشا" استهدف محيط السفارة الأمريكية في "المنطقة الخضراء" وسط بغداد.

وقال المصدر وهو نقيب في شرطة العاصمة، إن "المنطقة الخضراء تعرضت لقصف بواسطة ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا".

وبيّن أن "منظومة الدفاع الجوي في السفارة الأمريكية تصدت لصاروخين بمحيط المكان، فيما سقط الصاروخ الثالث قرب مجمع القادسية السكني المحاذي للسفارة".

وأوضح المصدر أن "سقوط الصاروخ الثالث تسبب بإصابة ثلاثة مدنيين بجروح".

و"المنطقة الخضراء" شديدة التحصين تضم مباني الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية بضمنها السفارة الأمريكية.

وتصاعدت في الأيام القليلة الماضية وتيرة هجمات ضد مستشاري التحالف ومعداتهم، إذ تعرضت القواعد العسكرية العراقية التي تستضيفهم وأرتال الشاحنات التي تنقل معداتهم، لهجمات شبه يومية.

وجاءت الهجمات في ظل تهديد فصائل مسلحة مقربة من إيران باستهداف القوات الأجنبية في العراق، بعدما شككت في إعلان انسحابها وتحويل مهامها من القتال إلى المشورة وتدريب القوات العراقية.

وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن كل من العراق والتحالف الدولي انتهاء المهام القتالية لقوات الأخير في البلاد.

وأبرمت بغداد وواشنطن، في يوليو/ تموز الماضي، اتفاقا يقضي بانسحاب هذه القوات بحلول نهاية 2021، مع الإبقاء على مستشارين ومدربين أمريكيين لمساعدة القوات العراقية.