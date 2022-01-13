القضاء الألماني يحكم بالسجن المؤبد بحق ضابط سابق في المخابرات السورية

أصدر القضاء الألماني، الخميس، حكما بالسجن المؤبد بحق المدعو أنور رسلان، الضابط السابق في المخابرات السورية بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والقتل تحت سلطة النظام السوري.

قرار المحكمة هذا بحق رسلان البالغ من العمر 58 عامًا "الأول من نوعه في العالم الذي يتعامل مع الجرائم المرتكبة برعاية الدولة في سوريا"، بحسب مكتب الادعاء العام الفيدرالي.

ووصف المكتب القضية بأنها أول إجراء جنائي في العالم ضد عناصر من نظام الأسد بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بعد الاستماع لأكثر من 80 شاهد وضحايا تعذيب.

بالإضافة إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، اتهم رسلان بالاغتصاب و58 جريمة قتل وتعذيب أكثر من 4000 شخص أثناء الاستجواب في سجن بدمشق خلال الحرب في عامي 2011 و 2012

وكان القضاء الألماني حكم في 24 فبراير/ شباط عام 2021، بالسجن 4.5 أعوام على عنصر الاستخبارات السوري إياد الغريب لإدانته بالمساعدة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وكان رسلان عنصراً في الاستخبارات السورية ووصل إلى ألمانيا عام 2014، وألقي القبض عليه عام 2019، في العاصمة برلين.