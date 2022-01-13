مجلس السيادة السوداني يشيد بمواقف تركيا  "الداعمة" لبلاده

أشاد عضو مجلس السيادة السوداني إبراهيم جابر، بمواقف تركيا "الداعمة" لبلاده، وحرصها على تطوير وترقية العلاقات الثنائية بين أنقرة والخرطوم.

جاء ذلك لدى لقائه السفير التركي لدى الخرطوم عرفان نذير أوغلو، الخميس، في العاصمة السودانية، وفق بيان للمجلس اطلعت عليه الأناضول.

وذكر البيان أن جابر أشاد "بمواقف تركيا الداعمة للسودان وحرصها على تطوير وترقية العلاقات الثنائية بين البلدين".

وعبر عن "شكر السودان وتقديره" لمنحة لقاح كورونا التي قدمتها أنقرة للخرطوم في 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، والممنوحة من الهلال الأحمر القطري، بالتعاون مع الهلال الأحمر التركي.

من جانبه أطلع نذير أوغلو، جابر على "نتائج القمة التركية الإفريقية التي أقيمت بإسطنبول، وأثرها الفاعل في تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين تركيا والدول الإفريقية".

وأشار إلى تعهد تركيا بتقديم أكثر من 15 مليون جرعة من لقاح (ضد) كورونا للدول الإفريقية خصص منها مليون جرعة للسودان ستصل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي 16 و18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استضافت إسطنبول القمة الثالثة للشراكة التركية ـ الإفريقية.

وتشهد العلاقات بين أنقرة والخرطوم تطورا منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، الذي وضع خطة طموح لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.

كما شهدت العلاقات الثنائية حراكا واسعا منذ زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى السودان في ديسمبر 2017، حيث وقع البلدان 22 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات عديدة.

وتشمل الاتفاقيات والمذكرات التعاون في مجالات التعليم والزراعة والصناعة والتجارة وصناعة الحديد والصلب والتنقيب واستكشاف الطاقة وتطوير استخراج الذهب وإنشاء صوامع للغلال والخدمات الصحية والتوليد الحراري والكهربائي.