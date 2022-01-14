ضبط شخص غير مسلم متخف بين المصلين في المسجد الأقصى

ضبط حراس المسجد الأقصى شخصا غير مسلم متخف بين المصلين في أثناء صلاة الجمعة اليوم.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح: "أثناء خطبة الجمعة اشتبه حراس المسجد الاقصى بأحد المتواجدين، وبعد أن اقتادوه إلى غرفة الحرس والتحدث معه، تبين بأنه غير مسلم".

وأضافت أن الشخص رفض إبراز أي وثيقة تُثبت هويته الخاصة، فأخرجه الحراس على الفور من المسجد الأقصى المبارك".

ونشرت دائرة الأوقاف صورة لهذا الشخص، وشريط فيديو قصير، أثناء سؤاله عن دينه.

وأظهر الشريط هذا الشخص، وهو يرتدي نظارة سوداء، وملابس تُوحي بأنه مسلم، وحمل بيده مسبحة.

وقال للحراس بلغة عربية ركيكة: "انا اؤدي الصلاة، أنا محترم".

وأضاف ردا على سؤال إن كان من المسلمين: "نعم أنا مسلم".

ولكن لدى طلب أحد الحراس منه قراءة سورة الاخلاص رد بالقول: "أنا لا أقرأ للناس، أنا أقرأ (أنشودة) طلع البدر علينا".

ولم تتضح على الفور، جنسية هذا الشخص، وأسباب دخوله إلى المسجد.

وقالت الأوقاف ردا على إشاعات ترددت على أنه مستوطن: "لا يوجد تأكيد على ذلك".

كما لم تُعلق الشرطة الإسرائيلية على الحادث.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، قد قالت إن 30 ألفا أدوا صلاة الجمعة بالمسجد.