هجوم إرهابي على مقري أكبر تحالفين سياسيين للطائفة السنية في بغداد

ضرب تفجيران صباح اليوم مبنيين في العاصمة العراقية بغداد، يتبعان لأكبر تحالفين سياسيين للطائفة السنية دون تسجيل خسائر بشرية.

وقال ضابط في شرطة بغداد لمراسل الأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن "مجهولين استهدفوا بعبوة ناسفة مقر تحالف (تقدم) في منطقة الأعظمية شمالي بغداد".

وأضاف المصدر، أن "تفجيرا آخر بقنبلة استهدف في ذات التوقيت، مقر تحالف (عزم) في منطقة اليرموك غربي بغداد".

وأوضح أن الهجومين تسببا بخسائر مادية في المقرين، دون أن يسفر عنهما أي خسائر بشرية.

ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات الرسمية العراقية أو التحالفين حول التفجيرين حتى الساعة 7.50 تغ.

وتحالف "تقدم" الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، حل في المرتبة الثانية بالانتخابات التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، برصيد 37 مقعدا (من أصل 329)، خلف المتصدر "الكتلة الصدرية" التي فازت بـ73 مقعدا.

فيما حصل تحالف "عزم" الذي يتزعمه رجل الأعمال خميس الخنجر على 14 مقعدا، إلا أنه رئيسه أعلن في ديسمبر الماضي، انضمام قوى سنية أخرى إليه لتصبح مقاعده 34.

والخميس، تعرض مقر الحزب "الديمقراطي الكردستاني" في بغداد، إلى انفجار بقنبلة، ما تسبب في أضرار مادية دون وقوع إصابات، حسب ما أفاد به ضابط في شرطة العاصمة العراقية لمراسل الأناضول، دون تعليق رسمي من السلطات.