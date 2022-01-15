إخوان مصر تطالب بالتحقيق في "اختطاف" مواطن من طائرة مدنية

طالبت جماعة الإخوان المسلمين، السبت، بالتحقيق في "اختطاف مواطن" من مطار "الأقصر" (جنوبي مصر)، بينما ذكرت صحيفة مملوكة للدولة أنه "إرهابي" مدان بالسجن في قضايا "عنف واغتيال".

وقالت الجماعة المحظورة بمصر، في بيان، السبت، إنها "تدين اختطاف المواطن المصري حسام منوفي سلام، والطريقة التي اعتقل بها".

وأوضحت أنه "اعتقل من داخل إحدى الطائرات المدنية التي هبطت اضطراريا بمطار الأقصر وفق بيان الشركة السودانية المشغلة للطائرة، وهي طريقة أقرب إلى الاختطاف وتخالف قوانين الطيران الدولي".

وطالبت الجماعة "منظمات الطيران الدولي بالوقوف على حقيقة هذه الحادثة والتحقيق فيها وكشف ملابساتها".

في المقابل، أفادت صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، بأن سلام "قيادي إخواني إرهابي يتبع حركة حسم الإرهابية".

وأضافت عبر موقعها الإلكتروني، السبت، بأنه "مدان بالسجن بالمؤبد (25 عاما) غيابيا في القضية رقم 64 لسنة 2017، المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز ومتهم في اغتيال العميد بالجيش عادل رجائي".

وأوضحت الصحيفة، أن "طائرة انطلقت من السودان هبطت اضطراريا في مطار الأقصر الدولي، وتم القبض عليه في عملية أمنية أطلق عليها الصيد الثمين".

وفي وقت لاحق مساء السبت، أفادت وكالة الأنباء المصرية، بأنه "تقرر حبس سلام في القضية المتهم فيها على ذمة التحقيقات".

وظهرت حركة "حسم" بمصر في 2014، حيث تبنت عمليات اغتيال وهجمات ضد الشرطة والقضاء، ونفت الإخوان في أكثر من بيان صلتها بالحركة، بينما أدرجتها واشنطن في يناير/ كانون الثاني 2021، على قائمتها للإرهاب العالمي.

والجمعة، أكدت شركة "بدر" للطيران السودانية (خاصة) في بيان، "توقيف السلطات المصرية حسام منوفي سلام الذي كان يستقل إحدى طائراتها المتجهة من السودان إلى إسطنبول، إثر هبوطها الاضطراري نتيجة إنذار كشف دخان في أقرب مطار والذي كان مطار الأقصر".

وذكرت الشركة، أنها "اكتشفت أن الإشارة خاطئة وأرسلت الطائرة لمركز الصيانة في أوروبا لإعادة نظام الإنذار لوضعه الطبيعي وقررت إرسال طائرة بديلة لنقل الركاب".

ولفتت إلى أن "الصعود إلى الطائرة البديلة يجعل سلطات مصر جزءا من إجراءات السفر وفق لوائح الطيران، وهو ما أدى إلى توقيف الراكب".