مبعوث أممي يجري زيارة إلى مخيمات تندوف بالجزائر

أجرى ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى إقليم الصحراء زيارة إلى مخيمات تندوف أقصى جنوب غربي الجزائر.

والتقى دي ميستورا، خلال الزيارة، مسؤولين من جبهة البوليساريو التي تخوض نزاعا مع المغرب على إقليم الصحراء، حسبما أفادت الاذاعة الجزائرية الحكومية، دون تفاصيل عن فحوى اللقاءات.

وتستمر زيارة دي ميستورا إلى مخيمات تندوف حتى الأحد.

والأربعاء، بدأ دي مستورا جولة في المنطقة استهلها بالمغرب.

وتشمل الجولة أيضا الجزائر وموريتانيا؛ حيث "يتطلع المبعوث الأممي للاستماع إلى آراء جميع المعنيين حول كيفية إحراز تقدم نحو استئناف بنّاء للعملية السياسية" حول إقليم الصحراء، حسب تصريحات سابقة لستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وأعلن غوتيريش، في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعيين دي ميستورا مبعوثا له إلى إقليم الصحراء، خلفا للألماني هورست كوهلر، الذي استقال في 22 مايو/أيار 2019.

وتعود آخر جولة مفاوضات بين المغرب وجبهة "البوليساريو" بشأن النزاع على إقليم الصحراء إلى 2018، ولم يحدث تطور يُذكر منذ ذلك التاريخ.

والنزاع حول الصحراء ممتد منذ أن أنهى الاحتلال الإسباني وجوده بالمنطقة في 1975، وتحول إلى مواجهة مسلحة توقفت عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.