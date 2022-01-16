بغداد.. انفجار عبوتين ناسفتين أمام مصرف ومتجر لبيع المشروبات الكحولية

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، الأحد، بانفجار عبوتين ناسفتين أمام مصرف ومتجر لبيع المشروبات الكحولية في العاصمة بغداد، ما تسبب بإصابة حارس أمن بجروح، إضافة إلى أضرار مادية.

وقال ضابط برتبة نقيب في شرطة بغداد، إن "عبوة ناسفة زرعها مجهولون إلى جانب الطريق، انفجرت أمام مبنى مصرف جيهان (خاص) في ساحة الواثق بمنطقة الكرادة وسط بغداد".

وأضاف المصدر، أن أحد حراس المصرف أصيب بجروح، إضافة إلى انهيار جزء من السور الخارجي للمبنى وأضرار أخرى في واجهة المصرف.

كما أفاد بأن "عبوة ناسفة ثانية انفجرت أمام متجر لبيع الخمور قرب المسرح الوطني في منطقة الكرادة أيضا".

وتابع أن قوات الأمن طوقت موقعي الانفجارين وبدأت تحقيقا.

ولم تصدر على الفور إفادة رسمية من السلطات ولم تتبن أي جهة الانفجارين.

وعلى مدى السنوات الماضية، تعرضت متاجر لبيع المشروبات الكحولية لهجمات بعبوات ناسفة، لم تتوصل السلطات إلى الجهات المسؤولة عنها.