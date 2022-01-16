توافق عربي أممي خلال مشاورات في القاهرة على أهمية إجراء الانتخابات الليبية

توافقت جامعة الدول العربية والأمم المتحدة خلال مشاورات في القاهرة، مساء الأحد، على "أهمية إجراء الانتخابات الليبية".

وأفادت الجامعة بأن أمينها، أحمد أبو الغيط، التقى الأحد ستيفاني ويليامز ، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

اللقاء شهد "استعراض آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، حيث تم التوافق حول أهمية إجراء الانتخابات الليبية لتعكس إرادة الشعب الليبي".

وجرى أيضا خلال اللقاء "التأكيد على ضرورة مواصلة المسارات العسكرية والأمنية والاقتصادية بذات الوتيرة التي كانت قائمة قبل تأجيل الانتخابات الرئاسية مؤخرا"، وفق البيان.

ومساء السبت، بدأت ويليامز زيارة إلى القاهرة لبحث الأوضاع في ليبيا (الجارة الغربية لمصر) مع مسؤولين مصريين وممثلي الجامعة العربية ومحاورين ليبيين، بحسب حديث جان العلم، المتحدث باسم البعثة الأممية في ليبيا، لمراسل الأناضول.

وأفاد "العلم" بأن زيارة ويليامز إلى القاهرة تأتي في "إطار الجهود المستمرة للدفع قدما بالعملية السياسية في ليبيا".

وجراء خلافات داخلية، تعذر إجراء انتخابات ليبية كانت مزمعة في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، دون اتفاق بعد على تاريخ جديد لانتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تنهي صراعا مسلحا عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.