الحوثي يستهدف أبوظبي بمسيرات متفجرة وأنباء عن انفجار صهاريج محروقات

اندلع حريقان في موقعين في أبوظبي في الإمارات، أحدهما طال منطقة إنشاءات بمطارها، الأرجح أن سببهما طائرات مسيرة أطلقتها جماعة "الحوثي" اليمنية التي أعلنت تنفيذ عملية عسكرية بـ"العمق الإماراتي".

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، قالت الشرطة، إن "حريقا أدى إلى انفجار 3 صهاريج لنقل المحروقات في منطقة (مصفح آيكاد 3) بالقرب من منطقة خزانات شركة (بترول أبو ظبي الوطنية/ أدنوك)".

وأضافت أن "حريقا آخر بسيط وقع في منطقة الإنشاءات الجديدة بمطار أبو ظبي الدولي".

وذكرت أن "التحقيقات الأولية تشير إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار وقعتا بالمنطقتين قد تكون السبب في الحريقين".

وأكدت أن الحريقين لم يسفرا عن وقوع أي أضرار.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان نقلته قناة "المسيرة" (تابعة للجماعة)، إن قوات الجماعة اليمنية "ستصدر خلال الساعات القادمة، بيانا مهما عن عملية عسكرية نوعية نفذتها في العمق الإماراتي"، دون مزيد من التفاصيل.

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