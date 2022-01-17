لأول مرة منذ 2016.. دبلوماسيون إيرانيون يشاركون في مؤتمر في السعودية

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الاثنين أن ثلاثة دبلوماسيين إيرانيين سيمثلون طهران في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي الذي يعقد في جدة، في المملكة السعودية.

وذكر أن الدبلوماسيين وصلوا قبل عدة أيام، وهي المرة الأولى التي تستقبل فيها السعودية دبلوماسيين إيرانيين منذ عام 2016، عندما قطعت السعودية العلاقات مع الجمهورية الإسلامية بعدما هاجم متشددون لبعثات دبلوماسية سعودية في إيران.

تعكس هذه الزيارة إمكانية تحسين العلاقات، وتبادل الدبلوماسيين بين إيران والسعودية.

مدينة جدة السعودية هي المقر الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي، والمكونة من 57 عضوا.

من جانبه قال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في تصريحات صحفية إن بلاده تركز الآن على إعادة فتح مكاتبها في منظمة المؤتمر الإسلامي بثلاثة دبلوماسيين.

وتقول إيران منذ فترة إنها مستعدة لإعادة فتح سفارتها في الرياض.

استضاف العراق محادثات بين البلدين في الأشهر الماضية بهدف تطبيع العلاقات.

انحاز الخصمان الإقليميان إلى طرفي النزاع في اليمن وسوريا، كما تشعر المملكة بالقلق من برامج إيران النووي والباليستي.