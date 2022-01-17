هجوم مسلح على منزل آمر لواء في الحشد الشعبي في محافظة المثنى جنوبي العراق

أفاد مصدر أمني أن مسلحين مجهولين هاجموا، فجر اليوم الإثنين، منزل آمر لواء في "الحشد الشعبي" في محافظة المثنى جنوبي العراق.

وقال المصدر، وهو ضابط في شرطة المثنى، لمراسل الأناضول، إن "منزل آمر لواء أنصار المرجعية في الحشد الشعبي حميد الياسري بقضاء الرميثة التابع لمحافظة المثنى تعرض فجر الإثنين لهجوم بأسلحة رشاشة من قبل مجهولين".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم كشف اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "عناصر حماية الياسري اشتبكوا مع المسلحين الذين لاذوا بالفرار دون تسجيل إصابات بشرية".

ولفت إلى أن "الياسري يشغل أيضا منصب وكيل المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني في المثنى".

ويتكون الحشد الشعبي من فصائل مسلحة (شيعية)، انخرطت في قتال "داعش" بعد فتوى المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني لقتال التنظيم في يونيو/ حزيران 2014.

وأبرز فصائل الحشد الشعبي هي منظمة بدر بزعامة هادي العامري، وعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، وسرايا السلام بزعامة مقتدى الصدر، وسرايا عاشوراء بزعامة عمار الحكيم، وفرقة العباس القتالية تابعة للعتبة العباسية في كربلاء، وحركة النجباء يقودها أكرم الكعبي، وكتاب حزب الله يقودها جعفر الغانمي، إضافة إلى مقاتلين من الشبك والمسيحيين.